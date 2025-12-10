Miley Cyrus si sposa: l'anello da sogno con Maxx Morando

Le feste di Natale 2025 saranno indimenticabili per Miley Cyrus, che ha ufficializzato il fidanzamento con il batterista Maxx Morando dopo quattro anni d'amore. La popstar ha sfoggiato un prezioso ane...

Le feste di Natale 2025 saranno indimenticabili per Miley Cyrus, che ha ufficializzato il fidanzamento con il batterista Maxx Morando dopo quattro anni d'amore. La popstar ha sfoggiato un prezioso anello di fidanzamento sul red carpet della premiere di "Avatar: Fire and Ash" a Los Angeles, scatenando l'entusiasmo dei fan e dei media di tutto il mondo.

Il gioiello, un diamante cushion da 4 carati montato su una fascia in oro giallo da 14 carati, è stato creato su misura dalla designer Jacquie Aiche. Secondo fonti vicine alla coppia riportate da People, Morando avrebbe fatto la proposta in occasione del compleanno della cantante, regalandole questo simbolo d'amore straordinario.

Dopo Taylor Swift, un'altra regina del pop all'altare

La notizia del fidanzamento ha fatto il giro del mondo in poche ore, confermando che il 2025 sarà l'anno dei matrimoni vip. Dopo l'annuncio delle nozze di Taylor Swift, anche Miley Cyrus si prepara a convolare a nozze, chiudendo definitivamente il capitolo del turbolento divorzio da Liam Hemsworth che aveva segnato la sua vita sentimentale.

La coppia è sempre stata molto riservata sulla propria relazione, preferendo vivere l'amore lontano dai riflettori. Morando, musicista talentuoso e membro della band Liily, ha conquistato il cuore della star con discrezione e autenticità, qualità che Miley ha sempre cercato in un partner dopo le esperienze passate.

Per il momento non sono trapelati dettagli sulle nozze, ma i fan sono certi che la cerimonia sarà all'altezza dello stile eccentrico e anticonvenzionale della cantante. Che sia un matrimonio intimo o una festa sfarzosa, l'importante è che Miley abbia trovato la sua felicità accanto a un uomo che la ama per quello che è realmente.