Milano Cortina: quali sono e dove seguire le gare di oggi 16/2

La decima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 mette in calendario un’altra serie di appuntamenti ricchi di spettacolo e – soprattutto – di italiani in gara. Dopo il record di medaglie stabilito dall’Italia nei giorni scorsi, gli Azzurri tornano protagonisti in discipline come lo short track, lo sci alpino, il curling, il bob e il pattinaggio di figura. Le competizioni di oggi, lunedì 16 febbraio, si aprono già in mattinata, con una lunga serie di semifinali e finali che manterranno alta l’attenzione degli appassionati. La copertura dell’evento è garantita sia in chiaro sia in abbonamento, con diverse opzioni per non perdere neanche un momento delle gare degli Azzurri.

Programma e italiani in gara: cosa aspettarsi

Secondo il calendario aggiornato delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, la giornata odierna prevede una serie di eventi sin dalle prime ore del mattino, con orari e sport diversificati. Tra gli Azzurri da seguire ci sono protagonisti di discipline tradizionalmente forti per l’Italia, insieme ad altri atleti impegnati nella rincorsa a nuove medaglie.

Mattina

10:00 – Bob a due maschile: prima e seconda manche (Patrick Baumgartner/Robert Mircea): uno degli sport ad alta velocità in cui l’Italia punta a una prestazione di livello.

– Bob a due maschile: prima e seconda manche (Patrick Baumgartner/Robert Mircea): uno degli sport ad alta velocità in cui l’Italia punta a una prestazione di livello. 10:00 – Sci alpino, slalom speciale maschile: prima manche con Kastlunger, Saccardi, Sala e Vinatzer; eventuale seconda manche 13:30 per le finali.

– Sci alpino, slalom speciale maschile: prima manche con Kastlunger, Saccardi, Sala e Vinatzer; eventuale seconda manche per le finali. 11:00–11:57 – Short track: batterie, semifinali e finali 1000 m femminili con Arianna Fontana, Elisa Confortola e Chiara Betti, e 500 m maschili con Nadalini, Previtali e Sighel. Segue anche la staffetta 5000 m uomini (Italia).

Pomeriggio e sera

14:00 – Snowboard, slopestyle maschile (qualificazioni).

– Snowboard, slopestyle maschile (qualificazioni). 14:05 – Curling, torneo maschile: Italia vs Cina.

– Curling, torneo maschile: Italia vs Cina. 18:00–19:00 – Salto con gli sci: evento a squadre maschile (prove e primo turno).

– Salto con gli sci: evento a squadre maschile (prove e primo turno). 19:00–21:06 – Bob, monobob femminile con Giada Andreutti e Simona De Silvestro; Curling femminile: Italia vs USA; Sci freestyle, big air donne con Flora Tabanelli e Pattinaggio di figura, coppie con Conti/Macii e Ghilardi/Ambrosini.

È una giornata intensa in cui gli azzurri saranno impegnati in più fronti, dall’adrenalina dello short track agli equilibri tecnici delle finali di big air e del pattinaggio di figura.

Dove vedere le gare oggi

La copertura televisiva e in streaming delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è articolata su più piattaforme: