MIGLIAIA DI TURISTI PER L’INCANTO DELLE OLTRE 60 VARIETÀ DI ORCHIDEE DI MATTINATA

Arrivati da ogni angolo di Italia, Francia, Danimarca, Svizzera, perfino Venezuela e California per ammirare i fiori rari e la meraviglia della natura e godere del divertimento offerto da Orchidays

I numeri parlano chiaro: circa 1500 presenze, quasi 400 arrivi durante la settimana di Orchidays, con circa 1000 escursionisti che hanno partecipato alle attività in programma e oltre 100 bambini che si sono divertiti tra le attività laboratoriali. E poi 1000 partecipanti alle attività di climbing e oltre 2000 spettatori che hanno assistito agli spettacoli serali. Il bilancio della terza edizione di Orchidays è stato semplicemente lusinghiero. Visitatori giunti in Puglia da ogni angolo d’Italia e dall’estero: da Milano a Torino, da Roma ad Arezzo, da Pordenone a Padova, arrivando al Trentino e al Veneto. E poi Svizzera, Stati Uniti, Repubblica Ceca, Francia, dalla Germania. Perfino dagli Usa.

Una geografia dell’entusiasmo che ha trasformato Mattinata in crocevia internazionale di appassionati di botanica, fotografi, studiosi e semplici curiosi alla ricerca delle oltre 60 varietà di orchidee spontanee che tappezzano il promontorio garganico. “La capitale delle orchidee è sempre più coinvolta”, dichiara Michele Bisceglia, sindaco del Comune di Mattinata. “Partita come una sfida di comunità, ora Orchidays è patrimonio culturale di tutti i mattinatesi che accolgono i tantissimi turisti in arrivo per celebrare la bellezza delle nostre orchidee, simbolo evidente dell’ecosistema che certifica una natura incontaminata, capace di far germogliare dei fiori rari e meravigliosi da osservare”.

Per Paolo Valente, vicesindaco e assessore all’Industria turistica di Mattinata, “Orchidays ha dimostrato quanto puntare sulle nostre ricchezze naturalistiche sia stata una scelta vincente, Mattinata oggi è capace di attrarre sempre più visitatori proponendo l’esperienza sul territorio come evento di destinazione, con le presenze più che triplicate rispetto al 2019, quando abbiamo dato il via al primo festival interamente dedicato alle orchidee spontanee”. Il sentimento più diffuso tra i visitatori è stato la sorpresa, la meraviglia di scoprire un luogo unico, arricchito dalla rarità delle orchidee da scoprire nel silenzio di una natura incontaminata.

Oltre allo spettacolo offerto dalla vegetazione spontanea, sono stati tanti gli eventi che rendono Orchidays un appuntamento ormai irrinunciabile. Per tutti i giorni che hanno composto la kermesse si sono alternate esperienze come “Andar per orchidee” (momento di conoscenza sul campo, sotto l’attenta supervisione dell’esperta Angela Rossini) “Trekking del Gargano” (momento di trekking tecnico con l’associazione Alenn), “Walking Slow & Green” (escursione alla scoperta delle infinite varietà vegetali che fioriscono sul territorio) e “I tesori nascosti dell’abbazia” (visita guidata ai resti dell’abbazia di Monte Sacro). E poi le attività di climbing, di fitness, le cosiddette “ecoletture” e i Baby Nature Lab, dedicati ai più piccoli. Non sono mancati i momenti di incontro e dibattito tra istituzioni ed esperti del settore per poi lasciar spazio al divertimento con grandi nomi dello spettacolo e della musica: da Enrico Ruggeri all’omaggio a Fabrizio De Andrè, dalla divulgazione scientifica resa divertente da Vincenzo Schettini fino all’irresistibile comicità di Ubaldo Pantani e Antonio Stornaiolo. “Ogni anno che passa – racconta Maurizio Altomare, della società Studio360, organizzatrice di Orchidays – è sempre più speciale e avvincente. Promuovere eventi che valorizzino il turismo sostenibile, accostando alle iniziative tipicamente green altri contenuti di carattere spettacolare, ludico e culturale è una sfida che cerchiamo tutte le volte di vincere assieme all’amministrazione comunale di Mattinata. Questo territorio ha un fascino incredibile e verificare come sempre più turisti abbiano voglia di riscontrarlo durante il periodo di Orchidays ci riempie di orgoglio”.



Tutto questo, all’insegna del rispetto e della sobrietà, per onorare al meglio la memoria di Papa Francesco, amante della natura, della riflessione, del pensiero, delle bellezze piccole e grandi del creato. “Il nostro pensiero – ha detto il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia – va in primo luogo al Papa e a tutto quello che di grande ha fatto per le persone durante questi anni. Il suo amore per il creato e per la natura è stato un modello assoluto per noi. E a lui vogliamo dedicare questa edizione di Orchidays”.

L’evento porta il nome di “Puglia Green Week”, a sottolineare la condivisione di intenti tra il Comune di Mattinata e la Regione Puglia in tema di turismo ecosostenibile, puntando su un’eleganza selvaggia e irresistibile.

Un’occasione vinta dall’amministrazione per promuovere il fascino di Mattinata già noto per la bellezza del suo mare, e che grazie all’intensa fioritura di fiori singolari, curiosi e misteriosi, punto d’incontro tra il mondo degli insetti e quello vegetale, può farsi ammirare sotto una veste differente. La peculiarità del territorio garganico è che offre 93 specie di orchidee spontanee, di cui ben 60 sui prati di Mattinata, riconoscibili poiché piccole e delicate. Proprio a fine aprile hanno un’intensa fioritura, spiccando così sull’intero il territorio pugliese che in totale ne conta 106, e nel panorama italiano che conta circa 284 specie contro le 500 che nascono sul territorio europeo.