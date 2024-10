Michelle Comi, bloccata la raccolta fondi per rifarsi il seno

Michelle Comi, influencer e modella su OnlyFans, è riuscita a raccogliere 15mila euro in un solo giorno chiedendo alla sua community di finanziare l’intervento di mastoplastica additiva a cui vorrebbe sottoporsi. La raccolta fondi ha attirato rapidamente una somma considerevole in poche ore, ma la piattaforma GoFundMe ha deciso di bloccare l’iniziativa.

Michelle Comi: “Con un piccolo gesto cambiate il mondo”

Michelle Comi, nel corso dell’annuncio annuncio relativo all’apertura della sua prima raccolta fondi, aveva dichiarato: “Con un piccolo gesto potete cambiare il mondo, in questo caso il mio”. Come da lei previsto, tale raccolta si è chiusa, guarda caso, dopo solamente un giorno.

Il “lieto annuncio” dell’influencer

Felicissima per aver raggiunto la somma necessaria per l’intervento al seno, Michelle aveva detto ai suoi follower: “Sono lieta di annunciarvi che la raccolta fondi è finalmente finita, in un solo giorno siamo riusciti a raggiungere il traguardo di 15mila euro per la mia mastoplastica additiva. Voglio fare un ringraziamento a tutti gli imprenditori d’Italia senza i quali non sarebbe stato possibile”. Peccato però che di quella raccolta fondi, la ragazza non vedrà un soldo.

La decisione di GoFundMe

La piattaforma GoFundMe ha deciso di bloccare la raccolta fondi avviata da Michelle Comi per il suo intervento di chirurgia plastica, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte del pubblico. L’influencer ha spiegato che i fondi raccolti, pari a 15mila euro, sono stati interamente restituiti ai donatori. La vicenda ha attirato grande attenzione per l’uso di una piattaforma dedicata generalmente a cause più urgenti o umanitarie. Tuttavia, Michelle non ci sente su questa decisione e ha deciso di andare avanti a oltranza per farsi pagare il tanto agognato intervento al seno. Ce la farà?