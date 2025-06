[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mezzanone, PNRR e la sfida vera: selezionare il merito, colpire lo sfruttamento

Mezzanone è oggi il simbolo di un fallimento strutturale e morale: quello di uno Stato che ha accettato per troppo tempo che la marginalità diventasse condizione permanente. Non si tratta solo di baracche, ma di un sistema che ha tollerato — se non alimentato — un’economia parallela fondata sullo sfruttamento e sull’irregolarità.

L’arrivo dei fondi del PNRR avrebbe dovuto segnare una cesura netta. E invece, tra proroghe e piani mai del tutto attuati, il rischio è che la montagna partorisca l’ennesimo topolino: contenitori prefabbricati, qualche modulo igienico, e nessuna visione trasformativa.

Non si esce dai ghetti con le sanatorie indiscriminate. Anzi: premiare in modo indistinto rischia di consolidare un sistema opaco, dove il confine tra diritto e favore è sempre più sottile. Occorre avere il coraggio di dirlo chiaramente: devono essere regolarizzati solo coloro che lavorano, contribuiscono, rispettano le regole. Chi non lavora, chi resta ancorato al circuito informale o criminale, non può beneficiare di alcun percorso agevolato. Lo Stato non può permettersi di scambiare il bisogno con il ricatto.

Al tempo stesso, è ipocrita puntare il dito solo contro chi abita il ghetto. C’è un sistema imprenditoriale che lucra su questo stato di cose, che assume con contratti part-time per poi far lavorare 12 ore al giorno, che ignora il costo reale del lavoro per massimizzare i margini. È lì che servono controlli veri, ispezioni senza sconti, sanzioni non simboliche ma esemplari. Perché chi sfrutta distrugge non solo la dignità delle persone, ma anche la legalità economica e la concorrenza leale.

La fuoriuscita da Mezzanone — e da ogni altro ghetto — non può essere affidata solo al linguaggio dell’accoglienza, ma deve passare da una chiara gerarchia dei valori civici: chi lavora va protetto, chi sfrutta va colpito, chi sta ai margini va chiamato alla responsabilità. Senza ipocrisie, senza ambiguità.

Se i fondi PNRR devono servire a qualcosa, servano a costruire percorsi veri di inclusione, abitazioni stabili, formazione, accesso alla salute e soprattutto lavoro regolare. Ma servano anche a dismettere definitivamente il modello di tolleranza passiva, che ha fatto dei ghetti una soluzione tacita ai problemi dell’agricoltura industriale. La dignità non si differisce.

Angelo Riccardi

Iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Puglia dal 14 novembre 2011 nell’elenco dei Pubblicisti n. 145000