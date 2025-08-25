[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MeteoPuglia in Foto: “Ancora temporali irregolari in arrivo, poi pausa stabile”

📡 #SITUAZIONE_METEO – Resiste in maniera localizzata la cumulogenesi sulla dorsale occidentale Pugliese, qualche veloce rovescio anche sui settori ionici.

🌦️ #Martedì l’instabilità temporalesca sarà più diffusa su buona parte del territorio regionale con rovesci e temporali irregolari a macchia di leopardo sia sui settori adriatici ma soprattutto ionici e dorsale interna di Murgia e Tavoliere. Come sempre non mi stancherò mai di sottolineare che parliamo di fenomeni localizzati, di veloce passaggio che potranno regalare acquazzoni in punti precisi, e sole a pochi km di distanza dalla cella temporalesca.

☀️ Da #mercoledì fino a #venerdì ritorno del tempo stabile, con aumento della pressione atmosferica e giornate soleggiate ovunque. Sarà solo una parentesi passeggera, prossimo week-end all’insegna nuovamente di nuvole, rovesci e temporali irregolari.

🤔 Un Agosto così dinamico non lo si ricordava da anni!!

Erasmo Solombrino

Meteopuglia in Foto