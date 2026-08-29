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MeteoPuglia in Foto: altra giornata da 40 gradi

Redazione29 Agosto 2026
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MeteoPuglia in Foto: altra giornata da 40 gradi

#SABATO 29 AGOSTO – Un’altra giornata rovente sulla Puglia. Attesi nuovamente valori intorno ai 40°C su molte zone della dorsale interna regionale, con picchi localmente superiori.

🥵 Ancora molta afa, soprattutto in serata, in particolare lungo le coste, dove l’elevata umidità renderà il caldo particolarmente opprimente.

🌡️ Piccolo miglioramento per #DOMENICA: l’anticiclone mollerà leggermente la presa, favorendo un graduale calo termico. Le temperature resteranno comunque sopra la media, ma le massime si manterranno generalmente entro i 35/36°C.

Redazione29 Agosto 2026