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MeteoPuglia in Foto: altra giornata da 40 gradi
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MeteoPuglia in Foto: altra giornata da 40 gradi
#SABATO 29 AGOSTO – Un’altra giornata rovente sulla Puglia. Attesi nuovamente valori intorno ai 40°C su molte zone della dorsale interna regionale, con picchi localmente superiori.
Ancora molta afa, soprattutto in serata, in particolare lungo le coste, dove l’elevata umidità renderà il caldo particolarmente opprimente.
Piccolo miglioramento per #DOMENICA: l’anticiclone mollerà leggermente la presa, favorendo un graduale calo termico. Le temperature resteranno comunque sopra la media, ma le massime si manterranno generalmente entro i 35/36°C.