[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MeteoNetwork Puglia: “Ecco il calo delle temperature dal 22 settembre”

Dopo l’instabilità di metà settembre, la situazione in Puglia vedrà ancora un po’ di variabilità nei prossimi giorni.

Temperature:

• Le temperature a 850 hPa (quota di riferimento per capire l’andamento termico) si manterranno inizialmente su valori nella norma, attorno ai +14/+16°C, corrispondenti a massime di 26-29°C al suolo nelle zone interne.

• Tra il 22 e il 25 settembre è atteso un calo termico più deciso, con valori in quota che scenderanno verso i +10°C o poco meno → clima più fresco e massime intorno ai 22-25°C.

• Successivamente, le temperature tenderanno a stabilizzarsi su valori prossimi alle medie del periodo.

Precipitazioni:

• Tra il 23 e il 25 settembre i modelli evidenziano diversi picchi di precipitazione: possibili rovesci e temporali sparsi, anche di una certa intensità, specie nelle zone interne e settentrionali.

• Dopo questa fase, la tendenza appare più asciutta, ma con ancora episodi locali di instabilità verso fine mese.

Tendenza generale:

Settimana a due fasi → prima più mite e relativamente stabile, poi dal 23 in avanti ritorno di piogge e temporali con calo termico. Ottobre invece sembra aprirsi con clima più fresco ma senza segnali di maltempo marcato (per ora).

MeteoNetworkPuglia