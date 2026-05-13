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Meteo weekend, sabato giornata tempestosa al nord

Non miglioreranno le previsioni meteo per il weekend come si era ipotizzato in un primo momento. Lo annuncia IlMeteo.it.

Le correnti fredde in ingresso sul mare nostrum a favorire la formazione di un Vortice Mediterraneo con effetti pesanti già nella notte tra Venerdì 15 Sabato 16 Maggio.

Nel suo incedere, il ciclone richiamerà a sé forti venti dai quadranti meridionali i quali, attraversando il Mar Mediterraneo, si caricheranno ulteriormente di umidità, fornendo l’energia necessaria per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche.

In particolare durante la giornata di Sabato 16 Maggio sono attese forti precipitazioni, anche a carattere di nubifragio, nonché violente raffiche di vento, specie su Piemonte, Lombardia, Triveneto e sui versanti tirrenici del Centro, in Sicilia e sulla Calabria tirrenica.

Le condizioni meteo miglioreranno abbastanza velocemente durante la giornata di Domenica 17 Maggio quando il vortice si allontanerà dal nostro Paese; al suo posto rimonterà un campo di alta pressione che regalerà maggiori spazi soleggiati, ma anche una tesa ventilazione di Maestrale.



