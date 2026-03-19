Meteo

Meteo weekend, non sboccia la primavera

Redazione19 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo weekend, non sboccia la primavera

Nel primo weekend di primavera, non ci sarà la primavera.

Secondo IlMeteo.it, dopo un’effimera tregua di tranquillità attesa proprio nel giorno dell’Equinozio di Primavera (Venerdì 20 Marzo), anche il weekend risulterà meteorologicamente vulnerabile, riservando anzi un insidioso peggioramento tra Sabato 21 e Domenica 22 Marzo.

Sabato 21 Marzo, un rinforzo delle correnti fredde dirette verso il nostro Paese, le quali stimoleranno ulteriormente la già cospicua instabilità.

Decisamente più insidioso sarà invece il peggioramento atteso per Domenica 22 Marzo, quando le condizioni meteo tenderanno a deteriorarsi soprattutto al Centro-Sud: il nuovo apporto di aria fredda favorirà la formazione di un minimo depressionario in quota che, dalle regioni centrali, si sposterà verso quelle meridionali nel corso del pomeriggio festivo.

Redazione19 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©