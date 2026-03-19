Meteo weekend, non sboccia la primavera
Meteo weekend, non sboccia la primavera
Nel primo weekend di primavera, non ci sarà la primavera.
Secondo IlMeteo.it, dopo un’effimera tregua di tranquillità attesa proprio nel giorno dell’Equinozio di Primavera (Venerdì 20 Marzo), anche il weekend risulterà meteorologicamente vulnerabile, riservando anzi un insidioso peggioramento tra Sabato 21 e Domenica 22 Marzo.
Sabato 21 Marzo, un rinforzo delle correnti fredde dirette verso il nostro Paese, le quali stimoleranno ulteriormente la già cospicua instabilità.
Decisamente più insidioso sarà invece il peggioramento atteso per Domenica 22 Marzo, quando le condizioni meteo tenderanno a deteriorarsi soprattutto al Centro-Sud: il nuovo apporto di aria fredda favorirà la formazione di un minimo depressionario in quota che, dalle regioni centrali, si sposterà verso quelle meridionali nel corso del pomeriggio festivo.