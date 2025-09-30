[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, vortice freddo in arrivo da domani

Da domani, mercoledì 1 ottobre, il tempo peggiorerà su gran parte del Nord e sul versante adriatico del Centro e le temperature crolleranno.

Si aprirà così un’ondata di freddo maltempo, che ci accompagnerà verosimilmente per gran parte della settimana.

Sul fronte meteo, saranno maggiormente penalizzate le regioni centrali adriatiche e il Sud, mentre su quello termico sarà un po’ tutta l’Italia ad accusare un generale raffreddamento, con valori che risulteranno più consoni alla fine di Ottobre, o addirittura di stampo quasi invernale.

Lo scrive IlMeteo.it.

Solo sul finire della settimana e con l’inizio della prossima, si intravede un ritorno a un contesto meteo più tranquillo, con il ritorno del sole un po’ per tutti e con temperature in lenta e graduale ripresa.