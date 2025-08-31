[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, tutti i dettagli dell’estate settembrina

IlMeteo.it prova a fare un punto sulla fase calda che è pronta ad investire il mese di settembre sul finire della prossima settimana.

Da Mercoledì 3 Settembre, inizierà una graduale, ma decisa transizione verso condizioni meteo più stabili.

Il picco di questa fase anticiclonica si avrà soprattutto nel weekend del 6-7 Settembre. Si tratterà di un’autentica “estate settembrina“, con giornate soleggiate e temperature in deciso rialzo, ma senza esagerazioni. I valori previsti toccheranno punte di 28-30°C al Centro-Nord e 33-34°C solo al Sud, garantendo un fine estate all’insegna del caldo (senza troppi eccessi) e del sole. Ombrelli e piogge resteranno quindi un ricordo per qualche giorno, mentre l’Italia potrà godere di giornate estive quasi in piena regola.