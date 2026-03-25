Meteo, torna l’inverno: ecco il colpo di coda
Meteo, torna l’inverno: ecco il colpo di coda
Stop alla primavera da giovedì: una fredda saccatura in arrivo dalle lontane e rigide regioni artiche si spingerà verso l’Italia, pronta a provocare una vera e propria metamorfosi sul fronte meteo-climatico. Masse d’aria molto fredda si riverseranno sul cuore del Paese, favorendo la formazione di un vortice ciclonico che, entro Venerdì 27, attraverserà gran parte della Penisola da nord a sud.
Lo scrive IlMeteo.it
Massima attenzione tra Giovedì 26 e Venerdì 27 Marzo quando la fase di maltempo entrerà nel vivo. Gli ultimi aggiornamenti hanno confermato infatti la formazione di un insidioso vortice sul mar Adriatico. Questa configurazione innescherà venti di burrasca.
Le condizioni meteo miglioreranno solamente nel corso del weekend quando una timida rimonta dell’alta pressione garantirà una maggior stabilità atmosferica; tuttavia i venti si manterranno piuttosto frizzanti su tutti i settori dai quadranti settentrionali.