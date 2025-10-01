[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, torna la pioggia: colpita anche la Puglia

Un nuovo peggioramento del tempo è imminente e già tra poche ore torneranno pioggia e temporali, pronti a colpire almeno 5 regioni del nostro Paese.

Lo scrive IlMeteo.it.

Già da oggi, gli effetti del freddo peggioramento saranno ben evidenti: la giornata trascorrerà all’insegna di un’instabilità diffusa e, a tratti sarà fortemente perturbata, soprattutto al Centro-Sud, con rovesci, temporali e possibili grandinate.

Giovedì 2 Ottobre, il vortice ciclonico inizierà ad abbracciare più compattamente tutto il Sud. Soffieranno forti venti nordorientali, mentre le condizioni meteorologiche si manterranno perturbate sulle regioni adriatiche centro-meridionali.

Venerdì 3 Ottobre, il vortice inizierà a spostare il proprio centro d’azione verso la Grecia, determinando un generale miglioramento su gran parte d’Italia.