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Meteo, svolta weekend: arrivano i primi 30 gradi?
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Meteo, svolta weekend: arrivano i primi 30 gradi?
Le proiezioni dei modelli del Centro Europeo (ECMWF), riportati da MeteoLive, indicano un radicale e repentino cambio di scenario a partire da sabato 9 maggio.
Mentre le temperature rimarranno “sotto tono” e frizzanti fino a giovedì, da venerdì assisteremo a una decisa risalita termica. Il rinforzo dell’anticiclone subtropicale trasporterà masse d’aria calda verso il Mediterraneo centrale. Entro domenica, in particolare in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria, si potrebbero toccare punte di 29-31°C, valori tipici di giugno.