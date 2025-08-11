[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, svolta fresca dopo Ferragosto?

A partire dal 17 agosto, il caldo inizierà a perdere terreno, soprattutto al Nord Italia.

Lo scrive MeteoLive.

Dal 17 agosto in poi, le temperature inizieranno a scendere gradualmente. Già tra il 18 e il 19 si potranno avere notti più fresche, soprattutto in pianura e nelle zone alpine. Si tornerà a un riposo più sereno, lontano dall’afa e dall’umidità tipiche delle notti roventi.

Secondo gli scenari attuali, bisognerà aspettare almeno il 22 agosto per vedere un calo termico significativo anche al centro, mentre per il Sud bisognerà attendere quasi due settimane con un calo in arrivo intorno al 25 agosto.