Meteo, spunta un’altra ‘botta calda’: ecco quando

Le temperature stanno scendendo su tutto il Sud Italia grazie all’arrivo della perturbazione responsabile dei forti temporali che avevano colpito il Nord nei giorni scorsi.

L’obiettivo principale di questo fronte saranno le regioni del centro e parte del Sud, specie Campania, Puglia e Basilicata, che faranno i conti con un sabato pomeriggio decisamente turbolento.

Questa è l’anticipazione di MeteoLive.it, prima di annunciare una novità:

Le carte in tavola tuttavia potrebbero cambiare improvvisamente da metà prossima settimana. Mappe alla mano, sembra proprio che il promontorio africano possa nuovamente rimettere il naso nel Mediterraneo, causando un inevitabile aumento delle temperature da mercoledì in poi.