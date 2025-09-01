[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo settimana, più probabile il trionfo dell’estate settembrina

Secondo MeteoLive in questa settimana è previsto l’arrivo dell’Estate settembrina: da giovedì 4 caldo moderato e tanto sole, ma non per tutti.

Sabato 6 settembre e giorni successivi L’anticiclone prenderà pieno possesso dell’Italia, garantendo giornate stabili e soleggiate.

Il caldo sarà più marcato su Sardegna, Sicilia e Puglia, dove si potranno raggiungere picchi di 31-32°C. Anche la Valpadana e le zone interne del Centro registreranno valori termici sopra la media stagionale.

Fino a quando?

Questa fase di estate settembrina dovrebbe durare fino a martedì 10 settembre o al massimo mercoledì 11 settembre. I modelli previsionali indicano l’arrivo di una massa d’aria più fresca, che investirà soprattutto le regioni adriatiche, segnando la fine definitiva dell’estate.