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Meteo settembre, caldo ma senza eccessi
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Meteo settembre, caldo ma senza eccessi
Con i primi giorni della nuova settimana entreremo ufficialmente nell’autunno meteorologico, ma questo non coinciderà con un immediato cambio di scenario sul fronte termico. Anzi, le temperature continueranno infatti a mantenersi mediamente al di sopra degli standard del periodo.
Lo scrive IlMeteo.it
A conti fatti, ci attendono alcuni giorni complessivamente meno caldi rispetto alle settimane precedenti e certamente più vivibili sotto il profilo bioclimatico. Tuttavia, guardando all’orizzonte, non si intravede ancora un vero e proprio cambio di passo: l’estate, almeno dal punto di vista delle temperature, sembra quindi intenzionata a non lasciare il campo così facilmente.