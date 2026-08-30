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Meteo settembre: caldo fino a quando?

Secondo IlMeteo.it quest’anno l’Estate pare voler prolungare il suo dominio: a causa della persistenza dell’anticiclone subtropicale, i valori termici si manterranno verosimilmente (e diffusamente) sopra le medie del periodo.

Questa anomalia è strettamente legata alle condizioni attuali del bacino del Mediterraneo: dopo tre mesi di Estate rovente, le nostre acque superficiali hanno infatti immagazzinato un’enorme quantità di calore (circa 5°C più del normale).

Il nostro mare fungerà dunque da vero serbatoio termico, continuando a cedere calore all’atmosfera e mantenendo così il clima eccezionalmente caldo anche in prossimità dell’inizio dell’Autunno.

Solamente dopo metà mese potrebbe avvenire un primo sblocco atlantico con la ripresa del flusso perturbato atlantico.