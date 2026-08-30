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Meteo settembre: caldo fino a quando?

Redazione30 Agosto 2026
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Meteo settembre: caldo fino a quando?

Secondo IlMeteo.it quest’anno l’Estate pare voler prolungare il suo dominio: a causa della persistenza dell’anticiclone subtropicale, i valori termici si manterranno verosimilmente (e diffusamente) sopra le medie del periodo.
Questa anomalia è strettamente legata alle condizioni attuali del bacino del Mediterraneo: dopo tre mesi di Estate rovente, le nostre acque superficiali hanno infatti immagazzinato un’enorme quantità di calore (circa 5°C più del normale).

Il nostro mare fungerà dunque da vero serbatoio termico, continuando a cedere calore all’atmosfera e mantenendo così il clima eccezionalmente caldo anche in prossimità dell’inizio dell’Autunno.

Solamente dopo metà mese potrebbe avvenire un primo sblocco atlantico con la ripresa del flusso perturbato atlantico.

Redazione30 Agosto 2026