Meteo, sarà quasi primavera nel prossimo weekend

Il maltempo abbandonerà l’Italia solo nelle prime ore di giovedì, per poi lasciar spazio all’anticiclone delle Azzorre alimentato da aria tropicale marittima molto mite alle medio-alte quote: sarà proprio questa massa d’aria a far impennare le temperature tra giovedì 17 e domenica 20, in particolare sulle regioni centrali e meridionali.

Dopo questo assaggio di primavera è probabile il ritorno di correnti più umide e instabili nord Atlantiche, esattamente tra domenica 20 e martedì 22, come si evince dalla previsione più probabile emessa dalla media degli scenari: