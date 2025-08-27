[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, sabato giornata di pioggia per il Sud Italia

Nel corso di sabato 30 agosto, quando ormai ci troveremo a un passo dalla fine dell’estate meteorologica, entrerà in scena il maltempo anche per il Sud Italia, che dovrà rispolverare gli ombrelli su molte città. Gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici concordano sulla traiettoria di questa perturbazione proveniente da ovest: essa colpirà prima il centro e il nord nei giorni citati e poi investirà il sud nel giorno di sabato.

Avremo a che fare con rovesci e temporali su Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo, e con buona probabilità anche in Sicilia.

Grazie al passaggio di questo fronte instabile, su gran parte del meridione ci sarà anche un consistente calo termico che di fatto allontanerà il veloce ritorno del caldo africano atteso tra giovedì e venerdì, due giornate in cui le temperature si porteranno facilmente oltre i 33-34°C su gran parte del Meridione.