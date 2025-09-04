[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, quanto durerà l’estate settembrina?

Dalla giornata di oggi l’alta pressione tornerà a dominare garantendo stabilità, cieli sereni e un clima tipicamente estivo su gran parte del Paese.

Su quasi tutta l’Italia continuerà a dominare il sole con temperature tipicamente estive: in molte aree interne del Centro-Sud i termometri toccheranno i 33°C, complice l’effetto di compressione dell’aria tipico dell’alta pressione.

Secondo IlMeteo.it il caldo e l’Estate Settembrina non sembrano destinati a fermarsi presto. Tutto lascia pensare che l’anticiclone possa garantire giornate stabili e temperature sopra la media almeno fino al weekend, con punte di 34°C in Sardegna e valori prossimi ai 31/32°C su gran parte della Penisola.

E non è tutto: i modelli meteo suggeriscono che questa fase di bel tempo e caldo anomalo potrebbe addirittura spingersi fino a metà mese. Una tendenza che, se confermata, regalerebbe un vero e proprio prolungamento estivo a settembre.