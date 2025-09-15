Meteo, quando arriva la svolta autunnale? Le ultime
La settimana, appena cominciata, sarà segnata da un anticiclone dominante ed incontrastato, che porterà le temperature oltre le medie del periodo.
Ma da Lunedì 22 Settembre una profonda depressione nord-atlantica potrebbe raggiungere il nostro Paese, scatenando un’intensa ondata di maltempo. Se confermato, si tratterebbe della classica “tempesta equinoziale”, pronta a catapultarci nel profondo autunno.
Lo scrive IlMeteo.it.
Se tale proiezione dovesse essere confermata, ci troveremmo di fronte ad una fase molto dinamica, con un drastico calo delle temperature che in pochissimo tempo si porterebbero fin sotto le medie climatiche di riferimento, anche di diversi gradi. Attenzione poi alle precipitazioni, perché al momento non possiamo escludere la formazione di un ciclone sul Mediterraneo, alimentato dalle fredde correnti in arrivo direttamente dal Nord Europa.