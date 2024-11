Meteo Puglia, si allontana il freddo. Tornano i 20 gradi

Le previsioni meteo per la Puglia sorridono al ritorno del bel tempo e delle temperature miti, fino a 20 gradi in Capitanata e nel Salento.

Sintesi di MeteoLive:

Il freddo si sta gradualmente allontanando dall’Italia, complice il ritorno dell’anticiclone pronto a regalarci qualche giorno di tranquillità. Le temperature, infatti, tenderanno gradualmente a salire su tutta Italia, portandosi nuovamente sopra le medie del periodo, soprattutto al sud e sulle isole maggiori.

Ma tutto cambia da metà settimana!

Tra mercoledì e giovedì tornerà il maltempo su tante regioni, prima al nord poi anche su centro e sud. Inoltre le temperature scenderanno in modo chiaro ed evidente su tutto lo Stivale. Addirittura la colonnina di mercurio potrebbe perdere fino a 10°C in appena 24 ore! Mercoledì pomeriggio il clima risulterà tiepido al sud e sulle isole, mentre il giorno successivo il freddo potrebbe far crollare sensibilmente le temperature, riportandoci in un contesto invernale.