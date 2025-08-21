[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo Puglia: si accende lo scirocco

🌬️ SI ACCENDE LO SCIROCCO – Soprattutto sulle zone Salentine del Brindisino e Leccese. Il vento da sud si farà sentire sulle coste ioniche con mare da mosso ad agitato e altezza onda sottocosta sopra il metro. Rotazione da ovest sul Gargano, più riparate le zone del Barese. Adriatico calmo sottocosta, agitato al largo.

Temperature stazionarie in leggero aumento su Murgia e Tavoliere.

