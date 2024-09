Meteo Puglia, per fine mese potrebbe tornare il caldo

Da sottomedia alla media fino ad un nuovo sovramedia.

Tutto questo potrebbe accadere in Puglia tra un pò di giorni, ma andiamo con grado.

Piovaschi sono attesi in Regione tra oggi, venerdì e sabato, più intensi venerdì sul salentino estremo.

E poi?

Dal weekend si tornerà pian piano alla normalità, grazie a correnti leggermente più tiepide da sud pronte a riportare le temperature quantomeno a ridosso delle medie del periodo.

Ma secondo MeteoLive potrebbe tornare anche il caldo. Ma non subito: infatti fino al 25 Settembre non ci sia spazio per il caldo ma solo per un clima tipico di settembre e dell’inizio dell’Autunno. Discorso diverso per l’ultimissimo scorcio del mese, specie tra 29 e 30 Settembre, momento in cui cominciano a palesarsi scenari un po’ più caldi ed estivi.