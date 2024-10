Meteo Puglia: inizio settimana con temperature sopra la media

All’inizio della prossima settimana alta pressione in rinforzo su gran parte del Centro-Sud, in particolare nelle regioni meridionali e in Sicilia, con temperature in netto rialzo tanto che torneranno al di sopra della media.

Lo scrive Meteo.it.

E la tendenza futura?

Sembra che il mese di ottobre voglia dispensare tante piogge al nord, pochissime al sud.

Regioni settentrionali e centrali, specie le aree interne e il Tirreno, verranno interessate da addensamenti intensi associati a piogge sparse e rovesci, sempre in un contesto termico gradevole. Le regioni del versante adriatico, le Isole e il meridione avranno invece un tempo migliore, con clima molto mite e generale basso rischio di pioggia.