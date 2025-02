[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo Puglia, in arrivo un veloce passaggio instabile

Meteo Puglia: per la giornata di oggi e domani non sono previsti grossi scossoni.

Solo domani, nel giorno di San Valentino, qualche pioggia sul Salento, con temperature stabili e massime tra 13 e 17.

Ma nella giornata di sabato l’instabilità sarà diffusa su tutta la Puglia: piogge e rovesci sparsi, in alcuni casi pure temporali dalla mattinata fino alla sera. Le temperature caleranno per via delle piogge, ma si terranno in media con quelle del periodo.

Da domenica temperature in calo per via di correnti di maestrale.