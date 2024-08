Meteo Puglia, confermato il primo attacco all’estate!

Tutto confermato: sul finire del prossimo fine settimana arriverà il primo attacco all’estate!

L’estate non andrà in crisi, ma si verificherà comunque un ridimensionamento quantomai opportuno delle temperature, anche a costo di qualche temporale di forte intensità, che è da mettere in conto, considerata la grande quantità di energia che si è accumulata, secondo MeteoLive.

Da sabato 17 agosto inizieranno le prime avvisaglie al nord, poi si estenderanno su tutta l’Italia entro martedì 20 agosto.

Il versante adriatico pugliese dovrebbe essere colpito pesantemente lunedì 19 agosto.

Vediamo da settimane caldissime, in cui è mancato completamente il Maestrale e tantomeno la Tramontana, (da qui per fortuna, nonostante la siccità estrema, lo scarso numero di incendi rispetto al solito). Il mare è “bollito”, e il rischio di fenomeni estremi dunque diventa molto alto.