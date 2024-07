Meteo Puglia, caldo senza estremi, ma…

#CALDO senza estremi, come da copione i venti di maestrale stanno inibendo il caldo afoso della risalita nord/Africana di questi giorni.

L’avevamo detto, non sarebbe stata una fornace come altre volte in passato.

Tuttavia fa caldo, soprattutto sul Tavoliere e lungo la fascia Ionica dove i venti arrivano deboli e le temperature potranno arrivare a 36/37 gradi.

Situazione che resterà invariata fino al prossimo week-end.

