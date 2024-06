Meteo Puglia, arrivano le piogge la settimana prossima? Non è ancora certo

L’unica cosa certa al momento è il graduale calo delle temperature che partirà dalla giornata di domenica portando le stesse ad un livello ‘normale’.

Ma per la Puglia le previsioni meteo di oggi non prevedono, al momento, un guasto severo come, invece, avremo nel centro nord Italia.

Da lunedì le temperature saranno in calo ed i 40 gradi di ieri ed oggi saranno solo un ricordo.

Ma mercoledì 26 giugno le piogge ed il fresco che colpirà il nord da oggi potrebbero arrivare anche al meridione.

Ad oggi, però, non è ancora certo e la tendenza è da confermare.