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Meteo Puglia, anticiclone ad oltranza

L’anticiclone subtropicale, responsabile della stabilità e del caldo diffuso sull’Italia negli ultimi giorni, mostra segnali di cedimento lungo il suo bordo settentrionale. Una corrente instabile atlantica, in discesa da ovest, tenderà infatti a limare la cupola anticiclonica già da mercoledì 3 giugno, favorendo la formazione di temporali anche intensi al Nord, in particolare tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Questa è la sintesi di MeteoLive, che lascia intendere che il meridione ed in particolare la Puglia, non verrà scalfito da questa rottura dell’anticiclone.

Il Sud, infatti, rimarrà sotto la piena influenza dell’anticiclone, con sole e temperature elevate, spesso superiori ai 33‑34°C, e condizioni di afa accentuata lungo le coste e nelle pianure interne.

L’estate è partita e non ha voglia di arretrare.