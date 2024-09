Meteo Puglia, altro maltempo in arrivo per martedì

Le previsioni meteo per la Puglia e per l’Italia prevedono nuovo maltempo in arrivo per i prossimi giorni.

Già da domani il vortice che, fino a ieri ha interessato l’Italia, tornerà a martellare il meridione e martedì dovrebbe interessare la Puglia.

Questa volta sarà maggiormente colpito il Salento, ma tutta la Regione dovrebbe ricevere pioggia fino a giovedì.

L’evoluzione futura è ancora incerta, ma da giovedì o venerdì le temperature dovrebbero salire allineandosi alle medie del periodo.