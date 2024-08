Meteo Puglia, almeno un’altra settimana di gran caldo

Molti si chiedono: perché nelle pianure e sulle coste il caldo sta diventando insopportabile?

La risposta è contenuta in un articolo di MeteoLive: il promontorio africano sembra non lasciar scampo: questo lembo dell’anticiclone africano non ne vuole sapere di schiodarsi dal Mediterraneo, contribuendo a mantenere l’atmosfera molto calda e impregnata di umidità.

Questa stessa umidità cresce giorno dopo giorno a causa dell’evaporazione accelerata del Mediterraneo, il quale sta sfiorando una temperatura di 30°C: insomma ne vien fuori che su coste e pianure il caldo diventa sempre più insopportabile sia di giorno che di sera.

Ed anche in Puglia queste anomalie termiche ci terranno compagnia almeno fino alla prima settimana del mese, con 6-7 gradi oltre le medie del periodo ed umidità alle stelle.