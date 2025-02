[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo prossima settimana: variabile, ma non fredda

La prossima settimana sarà variabile, ma non fredda. Lo scrive Meteo.it nel suo editoriale.

Restando molto generici e sulla base degli ultimi dati a nostra disposizione, lo scenario al momento più probabile ci mostra che, tra la fine di lunedì 10 e la giornata di venerdì 14 si presenteranno nuove occasioni per altre precipitazioni sulla maggior parte delle nostre regioni, al Nord come al Sud: fenomeni che, localmente, non escludiamo possano essere intensi sotto forma di rovesci o temporali. Eventuali nevicate resteranno confinate ai rilievi del Nord, ma a quote difficilmente inferiori ai 1000 metri e comunque non a quote basse.

Dal punto di vista termico, infatti, non si prevede alcuna irruzione di aria fredda: giusto un leggero raffreddamento nella seconda parte della settimana sulle regioni settentrionali, molto più marginalmente su quelle centrali verso il weekend, mentre il Sud resterà maggiormente esposto alla massa d’aria temperata proveniente da ovest.