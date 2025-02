[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo prossima settimana, le novità

Secondo IlMeteo.it, la prossima settimana si aprirà all’insegna di una rinnovata stabilità atmosferica, grazie ad una rimonta dell’alta pressione che già dalla giornata di Lunedì 17 Febbraio garantirà più sole su buona parte del Paese, permettendo però il transito di molte nubi.

Nonostante la stabilità atmosferica e il sole, tuttavia, farà davvero molto freddo a causa dell’afflusso continuo di masse d’aria di origine artica che dal nord Europa raggiungeranno il bacino del Mediterraneo. La sensazione di freddo sarà ulteriormente acuita dai venti che soffieranno dai quadranti settentrionali, specie al Nord e sul versante Adriatico.

Torneranno le precipitazioni e il grande freddo sull’Italia? Al momento la tendenza per la fine di Febbraio è ancora in via di definizione, tuttavia non escludiamo la possibilità di un colpo di coda del Generale Inverno proprio negli ultimi giorni del mese.