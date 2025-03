[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, primo assaggio di primavera

Protagonista della scena meteorologica su più di mezza Europa e in Italia è una vasta area di alta pressione. Anche le prossime, dunque, saranno giornate stabili sul nostro Paese, prevalentemente soleggiate e con temperature ovunque in crescita. I valori pomeridiani si attesteranno al di sopra della norma anche di 3/6 gradi, saranno tipiche di inizio aprile e in diverse località ci avvicineremo ai 20 °C.

Tuttavia, resterà forte l’escursione termica tra le temperature che si registreranno all’alba (anche vicine allo zero al Nord e nelle zone interne del centro) e nelle ore pomeridiane.

Lo scrive Meteo.it

La tendenza per la seconda parte della settimana resta ancora in parte incerta nei dettagli. Tuttavia, si delinea un lento indebolimento dell’alta pressione sul bordo occidentale, con un possibile peggioramento tra venerdì 7 e sabato 8 marzo.