Meteo, prime proiezioni per ottobre e novembre
Meteo, prime proiezioni per ottobre e novembre
Autunno 2025: IlMeteo.it pubblica le prime proiezioni su piogge e temperature previste in Italia per Ottobre e Novembre.
Secondo gli ultimi aggiornamenti la nuova stagione sarà caratterizzata da un avvio con temperature ben sopra la media su buona parte dell’Italia.
Saranno molto frequenti le cosiddette Ottobrate.
Massima attenzione in avvio di Novembre per via dei forti contrasti che potrebbero venirsi a creare tra masse d’aria completamente diverse: il grande calore preesistente da una parte e i primi affondi freddi in discesa dal Nord Europa dall’altra.
Novembre, difatti, risulta infatti sempre più spesso caratterizzato dalla presenza di cicloni mediterranei, ovvero da vaste aree depressionarie che si formano sui nostri mari: queste strutture atmosferiche possono perdurare per diversi giorni, provocando piogge battenti con cumulate di oltre 2/300 litri per metro quadrato in pochissimo tempo e mareggiate lungo le coste più esposte.