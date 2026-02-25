Meteo

Redazione25 Febbraio 2026
Meteo, prime indicazioni sul weekend: ancora alta pressione?

Secondo IlMeteo.it la vasta area di alta pressione che da alcuni giorni tende a rafforzarsi sul bacino del Mediterraneo acquisterà sempre maggiore forza ed è destinata a tenerci compagnia anche per l’intero arco del weekend, proponendoci così condizioni generalmente stabili su gran parte del Paese.

Insomma, a conti fatti, per il fine settimana non si intravedono piogge.
Non solo. Anche il clima sarà gradevole, sostanzialmente già primaverile. Soprattutto al Centro-Sud potremo godere di un ampio soleggiamento, che favorirà un ulteriore aumento delle temperature, superiori di almeno +5°C rispetto alla media di questo periodo dell’anno (a fine Febbraio, mediamente, si registrano infatti valori intorno ai 15-16°C, mentre Sabato e Domenica potremo raggiungere punte di 20-21°C.

