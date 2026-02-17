[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, prime indicazioni sul prossimo weekend

fonte Meteo.it

Nel weekend del 21-22 febbraio potrebbe finalmente aprirsi una fase di stabilità meteorologica per l’Italia: la tendenza meteo

La tendenza successiva suggerirebbe un miglioramento generalizzato del tempo durante il weekend del 21-22 febbraio, grazie al ritorno di un’area di alta pressione che dalla penisola Iberica tenderà ad estendersi alla Francia, ai paesi alpini, al Mediterraneo centro-occidentale fino a raggiungere i Balcani.

In questa situazione, le perturbazioni atlantiche non sarebbero in grado di raggiungere il Mediterraneo e sarebbero costrette a muoversi sull’Europa centro-settentrionale. Per l’Italia si aprirebbe così una fase meteorologica nuova, di maggiore stabilità atmosferica e temperature in risalita oltre le medie stagionali.