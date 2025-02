[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, parentesi primaverile nei primi di marzo?

Gli ultimi aggiornamenti de IlMeteo.it intravedono un improvviso colpo di scena per la prima settimana del nuovo mese. Se fino a pochi giorni prevaleva l’ipotesi di possibili scambi meridiani, ovvero la discesa di masse d’aria fredde che dal Circolo Polare Artico si sarebbero tuffate nel Mare Mediterraneo, ora la tendenza è stata completamente stravolta.

Iniziamo subito col dire che nei primissimi giorni del nuovo mese, ovvero nel prossimo weekend una perturbazione africana raggiungerà l’Italia centro-meridionale per poi scontrarsi letteralmente con un afflusso di aria più fredda in arrivo dai Balcani. Ciò provocherà un peggioramento del tempo con nevicate a quote basse sugli Appennini centro meridionali (per ora si parla di 900-1200 metri, ma nei prossimi giorni questa stima verrà sicuramente aggiustata).

Mentre dal 3 al 8 Marzo (Festa della donna compresa) il tempo sarà caratterizzato dalla presenza dell’alta pressione. Ciò comporterebbe un periodo soleggiato e soprattutto piuttosto mite. Le temperature massime saranno destinate ad aumentare fino a raggiungere picchi vicini ai 20°C al Centro-Nord e anche oltre al Sud. Si aprirà quindi la prima vera parentesi di Primavera.