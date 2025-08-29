[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, nei primi di settembre sarà ancora piena estate

A settembre tornerà il caldo e sembrerà di essere in piena estate.

Ne è convinto il sito MeteoLive, annunciando che dal prossimo mese è molto probabile che il caldo subtropicale possa pian piano spingersi nuovamente più a nord fino a inglobare tutto il Sud Italia e le isole maggiori.

Cosa significa?

L’indice di calore sarà molto elevato, soprattutto in Puglia, e la giornata più calda sarà quella di domenica 7 settembre, molto probabilmente.

Chiaramente queste sono indicazioni a lungo termine che potrebbero subire ancora variazioni.