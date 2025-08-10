Meteo
Meteo, le ultime sul Ferragosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Meteo, le ultime sul Ferragosto 2025
Cosa ci aspetta nella giornata di Ferragosto, venerdì 15? L’anticiclone africano resterà l’indiscusso protagonista della scena meteo su tutto il Mediterraneo, con temperature ancora molto alte da nord a sud, ma particolarmente elevate al Nord, secondo gli ultimi aggiornamenti.
Lo scrive MeteoLive
Il modello propone temperature esorbitanti al Settentrione, ancora una volta con valori diffusi tra 37 e 40 °C. Non molto distanti le temperature previste nelle zone interne del Centro, che supereranno abbondantemente i 35 °C. Solo qualche grado in meno al Sud Italia, ma con umidità elevata, il che renderà il caldo afoso soprattutto nelle principali città e lungo i litorali.