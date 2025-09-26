Meteo
Meteo, le temperature saranno sotto media fino al 5 ottobre
Da ieri e nei prossimi giorni anche il meridione vedrà finire l’estate almeno dal punto di vista delle temperature in Puglia, mentre altrove a suon di temporali che potrebbero essere anche intensi.
Le prospettive meteo per la prima settimana di ottobre, secondo il modello europeo ECMWF, non sono per nulla incoraggianti, secondo MeteoLive.
Secondo il sito meteo, anche la prima settimana di ottobre potrebbe trascorrere con temperature al di sotto della media climatologica del periodo.
E dal punto di vista della pioggia? Dovrebbe arrivare anche in Puglia ed al meridione, con un quadro precipitativo superiore alla norma.