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Meteo, le prime tendenze per Pasqua

Secondo MeteoRed Italia e le tendenze elaborate, nel periodo di Pasqua l’aria fredda proveniente dalle regioni artiche o dal Baltico scivolerà lungo il bordo orientale dell’anticiclone, con un moto retrogrado che la dirige proprio verso l’Europa meridionale e il bacino del Mediterraneo..

Secondo l’ultima linea di tendenza del modello europeo, ECMWF, modello di riferimento di Meteored, questo tipo di assetto barico proseguirà fino a fine mese e all’inizio del mese di aprile. Questo blocco, che ricorda da vicino le configurazioni responsabili delle ondate di freddo tardive o delle primavere ritardate, comporterà per l’Italia una serie di conseguenze ben precise e prolungate.

Le regioni adriatiche (dalle Marche alla Puglia) e il versante tirrenico centrale saranno le più esposte a fenomeni, mentre al Nord le precipitazioni saranno più sparse e legate soprattutto ai passaggi frontali sulle Alpi.

Gli scenari probabilistici finora evidenziano come salgono le probabilità di una Pasqua e una Pasquetta all’insegna di una spiccata variabilità atmosferica, con dell’instabilità maggiormente probabile sulle regioni del Centro-Sud, e sulle Isole Maggiori, dove sarà più alto il rischio di pioggia.