Meteo, le prime indicazioni sul Ponte del 2 giugno

Che tempo farà il 2 giugno? Prova a dircelo MeteoLive

L’esordio di giugno sarà all’insegna della stabilità, del sole prevalente e di temperature significativamente superiori alla media del periodo quantomeno al sud e su gran parte del centro.

Entrando nel dettaglio delle temperature attese per la giornata del 2 giugno e i giorni immediatamente successivi, le proiezioni indicano valori che potrebbero toccare e superare i 28-30 °C sul Sud Italia e sulle Isole Maggiori. In Sardegna e Sicilia, non sono esclusi picchi isolati che potrebbero raggiungere i 31-32 °C, configurando un quadro da piena estate con il primo vero caldo intenso della stagione.

È fondamentale sottolineare come queste rimangano tendenze a lungo termine.