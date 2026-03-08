Meteo
Meteo, le indicazioni per la prossima settimana
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Meteo, le indicazioni per la prossima settimana
La prossima settimana sarà condizionata da un panorama meteorologico che mostrerà tanta instabilità, ma con temperature in tipico stile primaverile con valori che potranno salire fino a raggiungere la soglia del 20°C.
Lo scrive IlMeteo.it.
Nonostante i capricci del meteo si distribuiranno in modo piuttosto irregolare sul nostro Paese, c’è un elemento che metterà d’accordo praticamente tutte le regioni: le temperature.
Il quadro termico assumerà infatti caratteristiche tipicamente primaverili, con punte massime che potranno avvicinarsi anche ai 20°C, soprattutto sulle regioni del Sud.