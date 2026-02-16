[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, l’andamento delle temperature nei prossimi giorni

Secondo IlMeteo.it, l’inizio di settimana sarà contrassegnata da correnti settentrionali, dunque di origine non certo calda. Tuttavia, soprattutto tra Martedì 17 e Mercoledì 18, l’arrivo di una timida figura di alta pressione riporterà una discreta stabilità atmosferica. Ecco allora i primi evidenti contrasti tra il giorno e la notte: le temperature torneranno rigide nelle ore notturne, specie al Nord e nelle vallate interne del Centro grazie ai maggiori rasserenamenti, mentre durante il giorno saliranno in modo deciso, con valori che potrebbero superare la media del periodo.

Giovedì 19, invece, si assisterà a un nuovo calo termico generalizzato a causa del transito di una perturbazione piuttosto intensa, che colpirà soprattutto il Nord, il Centro e il settore tirrenico del Sud. Sarà proprio su queste zone che le colonnine di mercurio faranno un deciso passo indietro rispetto alle giornate precedenti.