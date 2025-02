[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, la tendenza per il primo weekend di marzo

Gli aggiornamenti meteo per l’ultima parte della settimana confermano che il mese di febbraio si chiuderà venerdì 28 con uno scenario per lo più tranquillo, anche se non mancheranno nuvole qualche debole pioggia, mentre nel weekend dovremo fare i conti con un nuovo peggioramento e un deciso aumento del freddo.

Lo scrive Meteo.it

In particolare, nella giornata di venerdì il tempo sarà per lo più stabile, con ampi rasserenamenti al Nord. Inizialmente il tempo sarà soleggiato anche in Puglia, in Calabria e in Sardegna.

Gli ultimi aggiornamenti per il weekend confermano poi l’arrivo della prima perturbazione di marzo, che sabato si avvicinerà dal Mediterraneo portando un peggioramento in Sardegna e nelle regioni meridionali.